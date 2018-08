violenza e minacce

In preda all'alcol violentava e picchiava la moglie, divieto di dimora per un marocchino

Le indagini della polizia hanno consentito di ricostruire un inquietante scenario di violenza domestica: l'uomo oggetto del provvedimento costringeva la moglie ad atti sessuali, la picchiava e le proibiva di svolgere una vita normale

Pubblicata il: 10/08/2018

Ieri mattina la polizia di Stato ha eseguito l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal gip del Tribunale di Palermo, nei confronti di un cittadino marocchino di 44 anni. L'uomo è responsabile di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, con l’aggravante di "avere agito sotto abituale assunzione di sostanze alcoliche".

Le indagini condotte dagli agenti in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale per i minorenni, hanno consentito di ricostruire un inquietante scenario di violenza domestica. La donna, seppur con il timore di eventuali ritorsioni del marito, ha confidato di essere stata malmenata con pugni e schiaffi, ma anche che il violento le proibiva di uscire, le controllava le telefonate, la ingiuriava e la minacciava di farla a pezzi. La vittima ha raccontato che da alcuni anni il compagno si era dato all’alcol e la costringeva a subire atti sessuali, pena l’essere percossa. Le indagini avviate dai poliziotti hanno permesso di riscontrare le dichiarazioni della vittima, confermate anche da vicini e conoscenti, ai quali non era sfuggito come in più di un'occasione la donna avesse mostrato gli occhi tumefatti e alcuni lividi sul corpo.

Nei mesi scorsi, la donna e le figlie sono state inserite in una comunità protetta e nei confronti dell'uomo l’autorità giudiziaria ha emesso la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna. Il marocchino inoltre dovrà mantenere costantemente una distanza di almeno cinquecento metri da tali luoghi e non potrà comunicare in nessun modo con la persona offesa.

