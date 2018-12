Lega Giovani

In Sicilia sempre più giovani diventano leghisti *VIDEO*

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2018 - 21:12:39 Letto 382 volte

La Sicilia si affeziona sempre più alla Lega di Matteo Salvini. Oggi pomeriggio è stata presentata la Lega Giovani della Sicilia occidentale. “La Lega è l’ultima speranza che resta alla Sicilia per agganciarsi a un modello di sviluppo del territorio tale per cui ogni anno migliaia di giovani dopo la scuola o l’università non debbano essere costretti ad emigrare per forza, ma solo per libera scelta. L’anno scorso, dati Istat, in 10 mila hanno fatto le valigie verso il Nord e l’estero. Si sommano ai quasi 2 milioni di giovani che dal 2000 hanno dovuto lasciare le loro famiglie. Quasi 800 mila, non sono mai più tornati”.

A snocciolare le cifre è Igor Gelarda, responsabile regionale per gli enti locali del partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Tanti i giovani siciliani oggi presenti in occasione del battesimo della Lega Giovani: "I tanti ragazzi che si stanno avvicinando alla Lega fanno parte di quel piccolo esercito di giovani tradito dalle promesse dei politici siciliani del passato, ma anche del presente - dice Gelarda - e che oggi si ritrovano disoccupati o con incarichi precari che non consentono di programmare il futuro. I giovani siciliani, quelli che hanno voglia di lavorare, troveranno nella Lega una sponda per crescere e costruire lo sviluppo della propria regione. Tutto all’insegna - conclude Gelarda - della rivoluzione del buon senso targata Salvini, che sta coinvolgendo ogni angolo dello Stivale”.

