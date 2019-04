In Sicilia sempre più mari inquinati, a Palermo divieto di balneazione in 44 nuovi tratti

divieto di balneazione

In Sicilia sempre pił mari inquinati, a Palermo divieto di balneazione in 44 nuovi tratti

Quasi tre chilometri di costa siciliana sono pił inquinati rispetto all'anno scorso, numeri che fanno compiere alla Sicilia il cosiddetto passo del gambero.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2019 - 10:34:52 Letto 483 volte

Nessun passo avanti, ma solo passi indietro. Quasi tre chilometri di costa siciliana sono più inquinati rispetto all’anno scorso, numeri che fanno compiere alla Sicilia il cosiddetto passo del gambero. I cartelli con il divieto di balneazione saranno posizionati su oltre 44 chilometri di spiagge e scogliere dell’isola.

Palermo la peggiore, indosserà ancora una volta la maglia nera: dove due nuovi tratti si aggiungono alla lista degli anni dietro e come di consueto la zona sud non trova una rinascita. Inquinamento, spiagge non bonificate, plastica in acqua: l’assessorato alla sanità ha stilato la mappa del mare off limits e il quadro è davvero desolante, i margini di miglioramento rispetto all’anno scorso si registrano solamente in alcune parti di territorio.

A Palermo divieto di balneazione nella zona nord come Barcarello, Sferracavallo e Vergine maria e ovviamente niente bagno nella costa sud, ovvero alla Bandita.

Nella classifica del mare inquinato al secondo posto c’è Messina con quasi dieci chilometri, seguita da Siracusa (4 chilometri) e poi Catania (3 chilometri). Meno peggio Trapani che ha avuto miglioramenti rispetto all’anno scorso.

Insomma la Sicilia è la terra baciata dal mare, un mare però da preservare e soprattutto rispettare.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!