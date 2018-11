amianto

In Sicilia si muore per l'amianto, numeri alti e preoccupanti

Numeri sempre pił allarmanti e preoccupanti. Sono 600, infatti, i decessi per amianto registrati in Sicilia nel 2017.

Numeri sempre più allarmanti e preoccupanti. Sono 600, infatti, i decessi per amianto registrati in Sicilia nel 2017: tra i morti ci sono operai impegnati nei maggiori poli industriali, loro parenti ma anche persone che non hanno mai lavorato in fabbrica ma erano residenti nelle zone a ridosso degli stabilimenti.

E' quanto sostiene una ricerca dell'Ona, l'Osservatorio nazionale amianto che a Gela ha presentato un dossier specifico da asbesto sui rischi lavorativi e ambientali nei petrolchimici in Italia. E' risultato che degli ultimi 600 decessi, 100 sono avvenuti per mesotelioma e figurano così ripartiti: 20 per l'area industriale di Gela, 25 in quella di Priolo, 20 a Milazzo, 30 ai cantieri navali di Palermo, tre a Termini Imerese tra i dipendenti di un'azienda che produce abbigliamento ignifugo, e due tra i dipendenti di una ditta di San Cataldo (in provincia di Caltanissetta) che costruiva serbatoi e vasche in cemento-amianto. I restanti 500 sarebbero avvenuti per tumori sempre da amianto all'apparato respiratorio, all'apparto digerente e alle ovaie. Secondo l'Ona salgono così a 12mila i decessi negli ultimi 20 anni per varie forme di cancro legate all'asbesto. Numeri che purtroppo salgono di anno in anno e sono sempre più preoccupanti.

