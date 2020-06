Fase 2

In Sicilia si riapre ma ci sarà un'app per monitorare i turisti

La Sicilia riapre, ma lo fa attivando un Protocollo di sicurezza sanitario che la Regione applicherà nell'Isola durante la stagione estiva.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/06/2020 - 12:57:15 Letto 410 volte

La Sicilia riapre, ma lo fa attivando un Protocollo di sicurezza sanitario che la Regione applicherà nell'Isola durante la stagione estiva. A spiegarlo in diretta in conferenza stampa sono il governatore Nello Musumeci e il coordinatore del progetto Guido Bertolaso.

"Abbiamo immaginato un'applicazione che i turisti possono scaricare - dice Musumeci -, un potenziamento di presidi sanitari. Oggi pomeriggio incontreremo i sindaci delle Isole minori per fare di più affinchè la sanità sia efficiente in luoghi che d'estate si popolano".

Il sito siciliasicura.com sarà attivo dal 5 giugno, come ha spiegato l'assessore alla Sanità Ruggero Razza. "Dopo la registrazione - spiega Razza -, non appena arrivati in Sicilia si potrà attivare l'app con le proprie informazioni per avere una sorta di pre-triage. L'app invia un messaggio giornaliero a cui si potrà rispondere indicando il proprio stato di salute. La Sicilia ha individuato delle unità assistenziali turistiche in ogni provincia".

"Mentre mi trovavo in Africa, il 15 marzo, ho ricevuto un messaggio da parte di Nello Musumeci - racconta Bertolaso - in cui mi chiedeva collaborazione. Abbiamo ragionato su come ripartire in questa terra meravigliosa. Il 27 maggio non sapevamo ancora se il 3 giugno l'Italia avrebbe riaperto i confini. Abbiamo iniziato a lavorare e ho scoperto che esisteva una app per chi voleva rientrare. L'ho studiata e abbiamo pensato che potesse essere un punto di riferimento durante l'estate. Altre idee avrebbero allontanato i turisti, questo è un sistema molto semplice per tutti".

E spiega: "L'app è stata modificata, dai 30mila utenti a cui si riferiva fino al mese scorso potrà essere allargata a 3-4 milioni di persone ai primi di luglio. Da oggi fino al primo luglio l'app crescerà, la potenzieremo. Testeremo se il sistema funziona, se il numero verde è in grado di dare risposte precise. In questa regione si sta facendo il possibile per accogliere i turisti nel modo migliore".

Differenza con Immuni? "Se Immuni punta al tracciamento - spiega Razza -, la funzionalità della nostra applicazione invece è di mettere in contatto l'utente col sistema sanitario e conoscere le condizioni di salute. Costo dell'applicazione? Poche decine di migliaia di euro".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!