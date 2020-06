Coronavirus

In Sicilia solo due nuovi contagi e nessun decesso

In Sicilia ci sono sei malati di Coronavirus in meno di ieri (866 in tutto) e nessun decesso.

Pubblicata il: 06/06/2020

Sono 234.801 i casi totali di coronavirus in Italia, con un aumento di 270 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 518): 142 (il 52%) sono stati rilevati in Lombardia mentre in cinque regioni (Campania, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata) non si è registrato alcun nuovo caso.

In Sicilia ci sono sei malati di coronavirus in meno di ieri (866 in tutto) e nessun decesso. Due nuovi casi rispetto a 24 ore fa: uno nel Trapanese, a Marsala (si tratta di una ragazza trentenne, arrivata dalla Lombardia) e l'altro in provincia di Catania. C'è una persona in più in terapia intensiva (che diventano sette) e otto i guariti rispetto a ieri.

Secondo i dati dell’ultimo bollettino della protezione civile, gli attualmente positivi sono 35.877, con un decremento di 1.099 rispetto a ieri, i guariti 165.078 (+1.297); con le 72 vittime di oggi (ieri erano state 85) il totale sale a 33.846.

In 8 regioni non si sono avuti decessi (Trentino Alto Adige, Sicilia appunto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata).

