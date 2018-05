intimidazioni

In Sicilia un'intimidazione ogni 4 giorni a sindaci e amministratori

Ogni quattro giorni in Sicilia avviene un'intimidazione.

Ogni quattro giorni in Sicilia avviene un’intimidazione e con 79 episodi, l’Isola è la seconda regione d’Italia, preceduta solo dalla Campania. L’ultima ad essere minacciata è stata la sindaca di Augusta Cettina Di Pietro, a cui hanno bucato le ruote dell’auto.

“Negli ultimi anni, soprattutto nel Mezzogiorno, la crisi e la drastica riduzione delle risorse a disposizione degli enti locali hanno alzato la tensione. I sindaci diventano i parafulmini di tutto quello che non funziona nello Stato”, dice Mario Emanuele Alvano di Anci Sicilia. Secondo il dossier di Avviso pubblico, la provincia più colpita è quella di Siracusa, dove nel 2017 si sono verificati 18 casi in 8 comuni. Sotto tiro soprattutto Avola: il sindaco subì un tentativo di aggressione, a un candidato fu incendiata l’auto, al Comune sono arrivate buste con proiettili e un finto pacco bomba. Altre intimidazioni a Canicattini Bagni, Francoforte e Rosolini. “Segno di una pressione costante con cui devono fare i conti sindaci e dirigenti pubblici di certe zone del nostro Paese”, si legge nel dossier di Avviso pubblico. Dopo Siracusa è Palermo la provincia più bersagliata con 13 casi censiti. Al sindaco di Polizzi Generosa, Giuseppe Lo Verde è stata recapitata una testa di maiale mozzata nella sua abitazione, a Cefalù un consigliere a ricevuto dei proiettili, pochi giorni dopo la sua elezione.

E ancora, il primo maggio la prima cittadina di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha presentato una denuncia per una intimidazione: ha trovato davanti al cancello di un terreno di sua proprietà la testa mozzata di una mucca. Pochi giorni dopo, il 4, è toccato al sindaco di Ribera, Carmelo Pace, che ha subito il danneggiamento della sua auto. Nello stesso giorno una busta con dentro due proiettili è stata recapitata all'ufficio protocollo del Comune di Monreale.

A colpire sindaci, consiglieri e assessori sono sempre di più i cittadini che sfogano il proprio disagio, soprattutto nei piccoli centri. Soltanto una minaccia su quattro è di matrice mafiosa. “Noi siamo sul territorio, siamo conosciuti, tutti sanno dove abitiamo. E spesso siamo l’unico riferimento politico per i cittadini: nel bene e nel male”, conclude Alvano. I social, poi, sono terreno per un altro tipo di intimidazioni. Come quelle alla sindaca di Sciacca, Francesca Valenti che a febbraio su Facebook ha subito minacce di morte, anche rivolte alla sua famiglia, dopo il caso dei cani avvelenati nella città dell’Agrigentino.

