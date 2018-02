Villa Sofia-Cervello

In tilt il server dell'ospedale Villa Sofia-Cervello: perse le liste d'attesa dei reparti

Le liste d'attesa di tutti i reparti degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello a Palermo sono spartite...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2018 - 11:46:14 Letto 387 volte

Le liste d'attesa di tutti i reparti degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello a Palermo sono spartite a causa di un problema che ha mandato in tilt il server aziendale e da tre giorni non c’è straccia degli elenchi dei pazienti che aspettano di essere operati.

L'allarme è stato lanciato ieri ai vertici aziendali da un gruppo di chirurghi e camici bianchi: "I pazienti da operare nei prossimi dieci giorni sono stati già contattati nelle scorse settimane, ma se i dati non vengono recuperati al più presto a breve avremo le sale operatorie vuote perché non conosciamo più il nome dei pazienti in lista. C'è una preparazione prima dell'intervento, esami preliminari e controlli, per cui bisogna convocare chi va operato diversi giorni prima". L'azienda ospedaliera conferma il guasto ma assicura che sono in corso le operazioni di back up e recupero delle liste d'attesa.

