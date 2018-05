valle del belice

In vendita francobollo commemorativo del terremoto nella Valle del Belice

╚ in commercio da oggi un francobollo celebrativo di Poste Italiane in ricordo del terremoto nella Valle del Belice nel giorno del 50esimo anniversario.

Pubblicata il: 16/05/2018

È in commercio da oggi un francobollo celebrativo di Poste Italiane in ricordo del terremoto nella Valle del Belice nel giorno del 50esimo anniversario. L'iniziativa è del ministero dello Sviluppo Economico. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente e ha un costo di 95 centesimi.



La vignetta raffigura la “Stella” di Pietro Consagra, il grandioso portale in acciaio che introduce alla cittadina di Gibellina progettato nel 1981 come simbolo della rinascita dopo il terremoto della Valle del Belìce, denominato anche “la Porta del Belìce”. All’esterno della “Stella” si intravedono le macerie provocate dal terremoto, mentre all’interno spicca un agglomerato di case a rappresentare la ricostruzione.



Completano il francobollo la leggenda “Valle del belice terremoto del 1968”, la scritta “Italia” e il valore “€ 0,95”. Il francobollo è disponibile presso l’ufficio postale di Partanna (Trapani) e presso l’ufficio postale di Santa Margherita Belìce (Agrigento). Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono essere acquistati presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il francobollo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 12€.

