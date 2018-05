inaugurazione pronto soccorso ospedale Civico

Inaugurato il pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo. ''Rispetto per i pazienti e serenità per il personale sanitario'' *VIDEO*

L'obiettivo dichiarato è quello di favorire al contempo la pronta ed efficace gestione dei pazienti, e la serenità dei lavoratori ospedalieri duramente colpiti da episodi di violenza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2018 - 13:35:00 Letto 400 volte

Una shock room con 14 box, cinque ambulatori per il codice verde di cui uno dedicato al trattamento psichiatrico dei pazienti e anche una sala di isolamento per pazienti ad alta contagiosità; ma anche un'area tecnica con 18 posti che si possono raddoppiare in caso di sovraffollamento, un'area critica con 15 posti, tutti complementari, e soprattutto, alla base, una logistica generale che promette di metter fine all'ondata di violenza ai danni del personale ospedaliero. Queste le carte vincenti della nuova ala del pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo, inaugurata stamani dopo soli 18 mesi di lavori, alla presenza del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ai quali il manager dell'ospedale Giovanni Migliore ha illustrato il reparto e le sue dotazioni.

"Il Pronto soccorso è un canale di collegamento fra il territorio e le strutture ospedaliere per la gestione delle emergenze. Purtroppo questo canale diventa spesso un imbuto - ha dichiarato all'evento il sindaco Orlando, anche in qualità di presidente Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dato il carattere nazionale delle carenze ospedaliere - con un sovraccarico di presenze, frutto a volte di carenza di strutture sul territorio o a volte di disinformazione e abuso da parte dell'utenza. Il tutto genera spesso tensioni di cui a fare le spese sono tanto i pazienti, quanto gli operatori della Sanità, ingiustamente additati quali responsabili di una situazione che ha, invece, ragioni di tipo strutturale". L'obiettivo dichiarato alla base della creazione del nuovo reparto è proprio quello di favorire al contempo la pronta ed efficace gestione dei pazienti, e la serenità dei lavoratori ospedalieri ormai in continuo stato d'agitazione, in seguito ai ripetuti episodi di violenza negli ospedali degli ultimi mesi a Palermo e in Sicilia.

Il governatore Nello Musumeci ha definito la nuova ala "un esperimento" al termine del quale poter trarre importanti conclusioni sull'efficacia della logistica studiata ad hoc per non creare frizioni tra personale e accompagnatori dei pazienti, per poi procedere anche ad un'eventuale applicazione di una sorta di modello standard anche nelle altre strutture ospedaliere della Sicilia.





