Incendi dovunque, in fiamme anche il parco Cassarà

Fiamme tra il parco Cassarà e la cittadella universitaria del Cus e nella zona di via Regione siciliana.

I vigili del fuoco e i forestali sono impegnati a spegnere decine di incendi nel Palermitano, alimentati anche da un forte vento di scirocco che da questa mattina sta sferzando l'intera provincia. Il fronte più grave è quello divampato nella zona del santuario di Romitello, tra Partinico e Borgetto.

Fiamme tra il parco Cassarà e la cittadella universitaria del Cus e nella zona di via Regione siciliana all'altezza dello svincolo di via Ernesto Basile: la zona è stata avvolta da una densa nube di fumo.

Stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco, insieme alla polizia e ai vigili urbani impegnati a gestire il traffico nella bretella di viale Regione, all'altezza di via Ernesto Basile.

Non si arresta il fuoco anche nella zona di via Bronte dove i residenti sono stati costretti ad abbandonare le case perché il fumo ha avvolto l'area dove ci sono decine di villette.

