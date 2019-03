incendio a Palermo

Incendi: in fiamme ristorante cinese a Palermo

Un incendio č divampato nella notte a Palermo in un ristorante cinese di via Guardione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2019 - 09:07:39 Letto 438 volte

Un incendio è divampato nella notte a Palermo in un ristorante cinese di via Guardione.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero anche all'intero edificio. I danni sono ingenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!