incendi in sicilia

Incendi, Movimento Cinque Stelle: ''La Regione arriva tardi e la Sicilia brucia''

L'Isola è devastata dalle fiamme e il M5S accusa il governo Musumeci: ''Contratto da oltre 2 milioni, ma su sei aerei solo due sono operativi''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2018 - 16:08:56 Letto 413 volte

Come ogni anno, il bilancio estivo degli incendi in Sicilia è tragico e disastroso. Roghi e vere e proprie bombe di fuoco divampano in tutta l'Isola, e il piano di contrasto non riesce a limitarli efficacemente. Per questo motivo, il Movimento Cinque Stelle muove le proprie accuse nei confronti del governo regionale: “Ancora una volta la Regione arriva tardi nella gestione degli incendi, mentre la Sicilia va a fuoco", dichiarano i deputati regionali del M5S e componenti della commissione Ambiente dell'Ars, Giampiero Trizzino, Nuccio Di Paola, Stefania Campo e Valentina Palmeri.

I pentastellati si appellano al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale all’Ambiente Toto Cordaro, affinché riferiscano nelle sedi della Regione Siciliana sull’emergenza incendi. "Da marzo chiediamo al Governo Musumeci di mettere in campo le attività di prevenzione antincendio - dicono i Cinque Stelle - ma finora nessun ufficio è in grado di dirci se sono state fatte". Trizzino poi denuncia quelle che, a suo dire, sono carenze assolute sotto l'aspetto organizzativo: "Solo la scorsa settimana - ricorda il deputato - è stato siglato il contratto di servizio aereo antincendio tra il Corpo forestale della Regione e un raggruppamento di imprese che consente di utilizzare sei veivoli antincendio. È costato 2 milioni 300mila euro, ma solo due aerei su sei ad oggi sono operativi: uno nelle base di Geraci, l'altro a Caltanissetta. Gli altri quattro arriveranno in Sicilia solo giovedì e nel frattempo l’Isola viene devastata dai roghi".

“Uomini e mezzi sono insufficienti", commenta Trizzino, che fa delle chiare richieste al governo regionale su come quest'ultimo stia gestendo l'emergenza: "Vogliamo sapere - chiede Trizzino - quante risorse la Regione ha stanziato per le attività di manutenzione e prevenzione degli incendi, quando e se sono partiti gli interventi, se sono stati realizzati in tempi ragionevoli, per quali ragioni è stato siglato solo il 19 luglio il contratto di servizio aereo antincendio e perché su 6 mezzi previsti solo due sono operativi. Anche su questo fronte - conclude l'esponente del M5S - registriamo l’assoluta incapacità di questa amministrazione regionale nella gestione degli incendi mentre aziende e cittadini subiscono danni economici e il patrimonio boschivo della Sicilia ancora una volta viene devastato”.

