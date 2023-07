incendi

Incendi, Musumeci: ''Flotta europea di Canadair insufficiente, non possiamo ogni volta mendicare l'arrivo di un veicolo anfibio''

''Non possiamo ogni volta mendicare l'arrivo di un veicolo anfibio. Abbiamo bisogno di potenziare la flotta europea'', afferma il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci.

"Vorrei rivolgere un appello a Bruxelles, ma lo formalizzeremo proprio nella giornata di domani: la flotta dei Canadair dell'Europa è assolutamente insufficiente. Noi non possiamo ogni volta mendicare l'arrivo di un veicolo anfibio. Abbiamo bisogno di potenziare la flotta europea". Così il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Riguardo all'emergenza incendi, Musumeci ha anche sottolineato: "In alcune parti della Sicilia sarebbero stati trovati inneschi e ciò potrebbe essere attribuito a incendi di origine dolosa: non sarebbe la prima volta e non solo in Sicilia, ma serve anche un nuovo concetto di manutenzione".

Fonte: TGCOM24

