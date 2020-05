incendi

Incendi per tutta la notte, fiamme a Monte Cuccio e San Martino *VIDEO*

Alcune zone di Palermo, questa mattina, si sono svegliate con una densa nube di fumo che ha preoccupato non poco i residenti della zona.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2020 - 08:44:12 Letto 420 volte

Canadair ancora in azione questa mattina a Palermo per domare gli incendi che da mercoledì scorso sono divampati a macchia di leopardo in tutta la provincia. Da ieri pomeriggio sono in volo su Palermo per arginare le fiamme che si sono sviluppate nella zona di Baida, dove fuoco si è propagato tra la macchia mediterranea e il bosco, a Monte Cuccio e a San Martino.

Impegnati incessantemente con di verse squadre anche i vigili del fuoco del comando di Palermo che hanno ricevuto centinaia di telefonate.

Altri focolai, sempre di macchia mediterranea, anche a Caccamo, a Giardinello e a Monreale. Sempre ieri nel capoluogo siciliano, un vasto rogo ha interessato la zona di via Castellana alta-Bellolampo, con diverse squadre che sono intervenute sul posto.





