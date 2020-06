incendi

Incendi: roghi nel Palermitano, fiamme anche in autostrada

Diversi incendi stanno divampando in queste ore a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/06/2020 - 13:56:16 Letto 370 volte

Diversi incendi stanno divampando in queste ore a Palermo. Le fiamme si sono propagate anche lungo l'autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Villabate, e sulla Palermo Mazara del Vallo, tra Partinico e Balestrate. Altri roghi sono divampati a Termini Imerese nella zona industriale e a Cefalù. Vigili del fuoco e forestale sono impegnati anche nella zona di Altavilla Milicia e Bagheria. Al momento tutte le squadre di soccorso sono al lavoro in varie zone della provincia.

