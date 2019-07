incendi

Incendi: villette minacciate da fiamme a Palermo

Le fiamme minacciano alcune villette e le famiglie che vi abitano stanno per essere evacuate.

Un incendio è divampato in via Poggio del Pineto a Palermo nei pressi della montagna che sovrasta la discarica di Bellolampo. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco. In azione anche due Canadair.

