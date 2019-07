Incendio

Incendio a Bellolampo, compattatori fermi

Il rogo ha bloccato i compattatori carichi di rifiuti lungo la strada provinciale che porta a Bellolampo.

Pubblicata il: 10/07/2019

Compattatori carichi di rifiuti bloccati da un incendio sulla strada provinciale che porta a Bellolampo. Da due ore l’unica strada per arrivare in discarica è attraverso Torretta, allungando il percorso. Un ulteriore disagio che aggrava la situazione della spazzatura in città con la Rap che sta cercando di recuperare l’arretrato con i quartieri ancora pieni di rifiuti. Il fumo spinto dal vento di scirocco è arrivato anche in centro città.

A rischio anche un rifugio con 65 cani che si trova in quella zona. Il rogo ha bloccato i compattatori carichi di rifiuti lungo la strada provinciale che porta a Bellolampo. Un intoppo che rallenta le operazioni di smaltimento della grande quantità di immondizia sulle strade palermitane.

Claudio Fava, Presidente della Commissione regionale antimafia: “Il quarto incendio, in meno di un mese, che interessa l’area della discarica di Bellolampo a Palermo, è motivo di forte preoccupazione. Per i problemi che determina nella gestione della raccolta in città e nei comuni della provincia e per la necessità di utilizzare in emergenza altri impianti, quasi sempre privati, per il conferimento dei rifiuti. Quello dei rifiuti e un business con un giro di affari milionario su cui la commissione regionale antimafia intende svolgere un approfondimento. Per questo nei prossimi giorni con ascolteremo i vertici dell’azienda RAP e rappresentanti dell’amministrazione comunale”.

