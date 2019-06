incendio

Incendio a Brancaccio, densa colonna di fumo

La A19 all'altezza di Brancaccio, invasa da una densa coltre di fumo nero.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/06/2019 - 13:06:24

Una densa coltre di fumo nero ha invaso la A19 questa mattina all'altezza di Brancaccio a Palermo. In fiamme una discarica abusiva di rifiuti nella bretella laterale all'autostrada. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

L'incendio ha coinvolto pneumatici, elettrodomestici e rifiuti abbandonati in zona. Disagi e difficoltà per gli automobilisti che transitavano in quel tratto di autostrada a causa della nube nera. Sul posto in arrivo anche personale dell'Arpa per verificare le condizioni dell'aria. Si teme che l'incendio abbia sprigionato materiale nocivo anche perchè in zona sarebbero presenti rifiuti in eternit.

Un altro rogo anche vicino all'autostrada Palermo-Mazara. Le fiamme si sono propagate dopo le 10 nella zona della montagna che sovrasta le due gallerie di Isola delle Femmine.

