Incendio a Palermo, muore un uomo in via Giusti *VIDEO*

Un uomo di 69 anni è morto nell'incendio di un appartamento avvenuto la notte scorsa in via Giusti, a Palermo.

Un uomo di 69 anni è morto nell’incendio di un appartamento avvenuto la notte scorsa in via Giusti, a Palermo. Il rogo ha interessato il sesto piano di un edificio al civico 42 ed è divampato intorno alla mezzanotte e mezza.

La vittima è il proprietario dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono divampate dalla zona della cucina che è andata completamente distrutta, mentre il fumo ha completamente avvolto il resto dell’appartamento. I medici del 118 hanno potuto soltanto constatare la morte dell’uomo.

Il medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica e il magistrato ha disposto il sequestro dell’immobile.

Alcuni residenti dello stabile sono stati fatti sgomberare in via precauzionale ma sono rientrati nei loro appartamenti dopo che le fiamme sono state spente e i vigili del fuoco hanno accertato l’assenza di danni strutturali all’edificio. L’obiettivo è comprendere, adesso, le cause del rogo.

