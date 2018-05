incendio

Incendio a Villaciambra, evacuata una palazzina

Incendio nella notte in un'abitazione nella zona di Villaciambra.

27/05/2018

Incendio nella notte in un’abitazione nella zona di Villaciambra. Ad andare in fiamme è stato un appartamento al pian terreno in vicolo Malpasso, traversa di via Altofonte.

La palazzina è stata evacuata e sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. Per fortuna nessuno è rimasto intossicato, ma i danni nell’appartamento sono ingenti.

Secondo quanto hanno accertato i carabinieri, l’appartamento è abitato da un extracomunitario che al momento del rogo non era in casa. Indagini in corso per accertare le cause dell’incendio.

