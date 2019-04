incendio

Incendio al campo rom, in fiamme una roulotte e salva una ragazza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2019 - 09:13:01 Letto 354 volte

Un incendio questa notte ha distrutto una roulotte all'interno del campo nomadi di viale del Fante.

Intorno alle 3 le fiamme hanno avvolto la roulotte dove all'interno c'era una ragazza. La giovane è riuscita a mettersi in salvo senza alcuna conseguenza prima che arrivassero i vigili del fuoco.

Durante le operazioni di spegnimento sono state trovate due bombole di gas all'interno del mezzo utilizzato come abitazione. Non si conoscono ancora le cause del rogo sulle quali stanno lavorando i vigili del fuoco.

Il 5 aprile è stato disposto dalla procura lo sgombero del campo.

