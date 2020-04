Incendio

Incendio alla pizzeria Torquemada di Palermo. Danni e paura

Un incendio è divampato la scorsa sera nella pizzeria Torquemada.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2020 - 10:09:10 Letto 456 volte

Un incendio è divampato la scorsa sera nella pizzeria Torquemada in via Pignatelli Aragona a

Palermo. Le fiamme hanno danneggiato la cucina del locale. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Si stanno quantificando i danni.

Indagini in corso per accertare le cause anche se pare che possa essersi trattato di corto circuito.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!