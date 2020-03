Incendio

Incendio allo Zen, muore un uomo

Un incendio è divampato nel quartiere Zen, e una persona è morta.

Pubblicata il: 10/03/2020

Tragedia la scorsa notte a Palermo. Un incendio, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, è divampato in via Ludovico Bianchini, nel quartiere Zen, e una persona è morta. Si tratta di Giovanni Saladino, 82 anni.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Ancora da chiarire le cause ma in base alle prime verifiche sembra che le fiamme siano partite per cause accidentali.

