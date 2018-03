incendio

Incendio in un appartamento alla Noce, tanta paura *VIDEO*

Un incendio è divampato in un appartamento a Palermo...

Pubblicata il: 30/03/2018

Un incendio è divampato in un appartamento in via Andrea Anfuso al civico 12 a Palermo.

Al terzo piano a causa di una fuga di gas una abitazione è andata in fiamme. Sono state impegnate tre squadre dei vigili del fuoco con Autoscala per domare le fiamme.

Momenti di apprensione visto che nell'abitazione i vigili hanno notato tre 3 bombole gpl piene da dove sono uscite le fiamme.

L'appartamento è inagibile. Il palazzo è stato evacuato. Non si registrano feriti.





