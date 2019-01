incendio

Incendio in un appartamento del Cep, distrutto un appartamento

Incendio questa notte in via Calandrucci nel quartiere Cep a Palermo.

17/01/2019

Incendio questa notte in via Calandrucci nel quartiere Cep a Palermo. Tanta paura ma nessuna conseguenza per i residenti del palazzo che si sono riversati in strada.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno trovato dentro l'appartamento ben cinque bombole gpl che potrebbero aver causato le fiamme che hanno avvolto e distrutto l'immobile.

Le squadre hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. Sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza le cause del rogo.

