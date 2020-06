incendio

Incendio in un appartamento in via Pacinotti, muore una donna. Colpa di una sigaretta *VIDEO*

Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della propria abitazione a Palermo.

Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della propria abitazione a Palermo, questa mattina, intorno alle 5. I vigili del fuoco, allertati dai residenti in via Pacinotti, sono intervenuti e hanno spento le fiamme dopo circa due ore.

La vittima è un'anziana che al momento in cui è divampato l'incendio si trovava da sola. Da accertare le cause che hanno scatenato il rogo, anche se da una prima verifica a provocare le fiamme sembra sia stata una sigaretta rimasta accesa.

l palazzo, precauzionalmente, è stato evacuato e soltanto dopo i consueti controlli strutturali i proprietari potranno rientrare nelle rispettive abitazioni.





