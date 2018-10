incendio

Incendio in un'abitazione a Palermo, salvata una donna

Un incendio è divampato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina in via Tommaso Lo Cascio al civico 3.

Pubblicata il: 05/10/2018

Grandi momenti di paura la scorsa notte a Palermo.

Un incendio è divampato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina in via Tommaso Lo Cascio al civico 3. All'interno dell'abitazione c'era una donna che è rimasta intossicata dal fumo. I vigili del fuoco l'hanno soccorsa e portata in strada, dove c'era un'ambulanza del 118 che l'aspettava. La donna è stata trasportata nel più vicino ospedale per effettuare i necessari controlli.

Intanto i residenti dello stabile hanno percepito e visto il denso fumo nero che si è sprigionato dall'appartamento. Per paura in molti sono scesi in strada. Le squadre dei vigili del fuoco hanno domato il rogo, che ha annerito completamente una stanza dell'appartamento, e hanno messo in sicurezza la palazzina. Dopo alcune ore i residenti sono potuti tornare tranquillamente dentro le loro casa.

