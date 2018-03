Incendio

Incendio in un'officina di Carini: titolare ustionato, indagano i Carabinieri

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/03/2018 - 13:43:59 Letto 373 volte

Questa mattina intorno alle 10.35 è giunta una telefonata alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Carini, con cui veniva segnalato un incendio in un’officina meccanica in via F. Crispi nel Comune di Carini.

Giunti sul posto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno trovato personale dei Vigili del Fuoco già intenti a spegnere le fiamme e dare soccorso al titolare dell’officina, G.P. 66 anni, nato a Carini e rimasto gravemente ustionato.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo dall’elisoccorso del 118.

In merito alla dinamica indagano i Carabinieri della Compagnia di Carini e dell’Ispettorato del lavoro.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!