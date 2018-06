incendio

Incendio in via Villagrazia, distrutto un appartamento ***VIDEO***

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 24/06/2018 - 14:34:07 Letto 430 volte

Un vasto incendio ha devastato un appartamento in via Villagrazia a Palermo.

Questa mattina, probabilmente per lo scoppio di una bombola, l’appartamento che vediamo in queste immagini è stato investito immediatamente dalle fiamme. Per fortuna nessun ferito, visto che al momento dell’incendio nessuno era all’interno dell’appartamento che è andato distrutto.

Immediato è stato l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme nel giro di pochi minuti.

