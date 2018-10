Incendio nella sala motori, paura e ansia sulla Palermo-Livorno *VIDEO*

Incendio

Incubo e ansia per 262 passeggeri e 75 membri del personale a bordo della nave Cruise Ausonia della Grimaldi Lines, salpata dal porto di Palermo e diretta a Livorno, che era salpata dal capoluogo siciliano a mezzanotte e mezza.

28/10/2018

Secondo una prima ricostruzione intorno alle 3,30 un incendio è divampato nel locale motori ed ha coinvolto dei collettori. Così la nave è rimasta con un solo motore funzionante, su tre, mentre si trovava a 18 miglia da Ustica.

La nave non ha ancora raggiunto il porto di Ustica dove potrà solo avvicinasi alla costa per permettere al personale della guardia costiera di effettuare delle valutazioni tecniche. Si dovrà capire se uno dei due motori che sono stati fermati per il principio d'incendio possa ripartire oppure se la nave dovrà fare rientro con l'ausilio del rimorchiatore, che è partito da qualche ora da Palermo. La nave, per la sua grandezza, dovrà necessariamente fare rientro a Palermo per ormeggiare in completa sicurezza.

Intanto per controllare le condizioni di sicurezza dei locali e dei passeggeri una motonave dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo e una navetta della capitaneria di porto hanno raggiunto la nave in avaria.





