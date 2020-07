Incidente stradale

Incidente a a Palermo, auto si ribalta nella zona di Bonagia

Una delle due vetture non avrebbe rispettato la precedenza, provocando così l'incidente e il ribaltamento.

Pubblicata il: 12/07/2020

Ancora incidenti a Palermo e provincia. Traffico in tilt e due feriti per fortuna lievi questa mattina a piazza San Filippo, tra il quartiere di Bonagia e Falsomiele. Coinvolte una Fiat 500, che si è ribaltata, e una Suzuki. Secondo una prima ricostruzione da parte dell'infortunistica della polizia municipale, una delle due vetture non avrebbe rispettato la precedenza, provocando così l'incidente e il ribaltamento.

Sul posto anche i carabinieri. Il traffico è andato in tilt, con i vigili urbani chiamati a gestire la circolazione. Altro incidente, intorno alle 8, a Carini, in via Sant'Anna, anche qui con due vetture coinvolte, una Ford Focus e una Hyundai. Due i feriti, entrambi portati al pronto soccorso di Villa Sofia ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

