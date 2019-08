omicidio stradale

Incidente a Corso dei Mille, morto anche l'altro giovane

I due si trovavano a bordo di un Piaggio Liberty quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con un'auto.

23/08/2019

Non ce l'ha fatta Djlan Greco, il 26enne che si trovava in moto insieme al cugino 28enne Gianluca Montesano, morto in un incidente stradale avvenuto in corso dei Mille ad angolo con via Cavallotti a Palermo.

I due si trovavano a bordo di un Piaggio Liberty quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con un'auto.

Immediato l'intervento del personale del 118 che ha trasportato Montesano, papà di un bimbo di 6 anni, all'ospedale Buccheri La Ferla dove è morto mentre Greco è stato trasferito all’ospedale Civico dove è morto oggi.

Sull'incidente aperta un'inchiesta: è indagato per omicidio stradale l’automobilista.

