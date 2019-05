incidente stradale

Incidente a Palermo, scontro tra auto e moto

Violento scontro tra una Fiat Punto blu e una Kawasaky intorno alle 19,30 all'incrocio tra via Simone Cuccia e via Domenico Di Marco a Palermo.

Pubblicata il: 05/05/2019 - 21:32:43

Ad avere la peggio un centauro che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale Villa Sofia. Il conducente della vettura stava svoltando da via Domenico Di Marco in via Simone Cuccia, mentre il centauro stava procedendo lungo via Simone Cuccia in direzione via Libertà.

Sul posto gli agenti dell’infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

