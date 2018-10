Incidente mortale

Incidente a Partinico, muore un anziano

Incidente mortale a Partinico poco dopo le 2 di questa notte, a perdere la vita un monrealese di 84 anni.

Pubblicata il: 25/10/2018 - 11:48:13

Incidente mortale in via Mirto all’altezza del bivio sulla SS. 186 all’altezza del Comune di Partinico poco dopo le 2 di questa notte. A perdere la vita il monrealese, Umberto La Corte, di 84 anni.

L'uomo si trovava a bordo di una Reault Clio, guidata dal figlio quarantaquattrenne, che ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul guardrail, per cause in via d’accertamento. Sul sedile posteriore c’era anche R. La Corte sorella del conducente di 55 anni che è rimasta ferita.

Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'anziano ma per lui non c'è stato niente da fare. La donna, invece, è rimasta ferita lievemente ed è stata trasporta in ambulanza all’ospedale Civico di Palermo.

I carabinieri di Partinico hanno posto sotto sequestro l'auto. Intanto tutti i documenti risultano in regola. Ulteriori indagini verranno condotte dai carabinieri di Partinico.

