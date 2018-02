Incidente

Incidente a Santa Flavia, feriti madre e bambino

Una donna ha perso il controllo della sua Ford Fiesta con a bordo i tre figli minorenni...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/02/2018 - 11:28:48 Letto 345 volte

Incidente questa mattina sulla strada statale 113. Una donna ha perso il controllo della sua Ford Fiesta con a bordo i tre figli minorenni. La vettura ha finito la sua corsa in una strada campestre laterale.

La madre è stata trasportata in ospedale al Buccheri La Ferla e ha riportato delle ferite alla mano, mentre uno dei tre bambini è stato trasportato all'ospedale Di Cristina a Palermo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.



L’incidente è avvenuto all’altezza del resort Domina Zagarella Sicily nella zona del Comune di Santa Flavia. I carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e cercare di far defluire il traffico in zona.

