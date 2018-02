Incidente

Palermo, Incidente al Foro Italico: 43enne in prognosi riservata

Impatta con il suo scooter un auto parcheggiata: ricoverato d'urgenza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2018 - 10:43:26 Letto 584 volte

Un grave incidente nei pressi di via Lincoln, all’altezza dell’Nh Hotel, si è verificato intorno alle 22 di stanotte. Protagonista un 43enne che, secondo una prima ricostruzione, pare abbia impattato violentemente con il suo scooter, una Yamaha 150, contro un’auto parcheggiata. Trasferito d’urgenza al pronto soccorso del civico, grazie alla tempestiva segnalazione al 118 di alcuni passanti, le condizioni di S.P. (queste le sue iniziali) sono apparse subito molto gravi, ragion per cui i medici hanno disposto la prognosi riservata. Diverse le fratture, la più delicata delle quali al femore, sono state riportate dall’uomo, ricoverato nella notte nel reparto di ortopedia. Saranno gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, impegnati con i rilievi, a cercare di ricostruire la dinamica per stabilire l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi o le responsabilità dell’uomo che era alla guida dello scooter Yamaha.

