Incidente alla Cala, traffico in tilt *VIDEO*

Violento incidente questa mattina a Palermo dove intorno alle 9 c'è stato un tamponamento tra due auto

06/09/2018

Violento incidente questa mattina a Palermo dove intorno alle 9 c’è stato un tamponamento tra due auto in via Cala in direzione porto a Palermo. Il conducente di una Volkswagen Golf ha tamponato una Toyota Aygo.

La conducente dell’altra vettura ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa su un palo poco dopo il semaforo. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna ferita lievemente in codice verde all’ospedale Civico.

Sul posto anche gli agenti dell’infortunistica stradale che hanno effettuato i rilievi e hanno fatto spostare successivamente i veicoli coinvolti.





