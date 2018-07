incidente stradale

Incidente alla Favorita, un ferito e traffico in tilt

Una persona ferita e traffico in tilt: è questo il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio in via Ercole.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2018 - 17:26:44 Letto 391 volte

Una persona ferita e traffico in tilt: è questo il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio in via Ercole, nella strada che da Mondello porta a Palermo passando all’interno del Parco della Favorita.

Per cause ancora in via di accertamento, il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del proprio mezzo scontrandosi con una Toyota Yaris. Il conducente della Panda, una donna di 71 anni, è stata trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia. Sull’altra auto viaggiavano invece marito, moglie e die figli. Per loro nessuna conseguenza fisica, se non qualche contusione.

Nello scontro, l’auto si è girata su se stessa restando al centro della strada e causando un restringimento della carreggiata. Il traffico è letteralmente impazzito lungo tutto l’asse viario. Le indagini sulle cause dell’incidente sono affidate alla polizia municipale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!