Incidente all'Addaura, ripristinata la tubazione del gas

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2020 - 14:33:55 Letto 387 volte

E’ terminato all’alba di oggi l’intervento di AMG Energia per il ripristino della colonnina del gas e della tubazione danneggiate da un incidente stradale in lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura. Lo scontro tra due auto, che lunedì pomeriggio ha coinvolto anche vetture in sosta con lo scoppio di un incendio e il danneggiamento dell’impianto di distribuzione del gas, ha impegnato a lungo le squadre della società partecipata dal Comune. Gli operatori del pronto intervento e quelli della media pressione della direzione Gestore reti gas di AMG Energia, arrivati subito dopo l’incidente, hanno lavorato tutta la notte in lungomare Cristoforo Colombo all’altezza di via Ducezio.

“La zona interessata è stata immediatamente circoscritta e messa in sicurezza con la chiusura della presa danneggiata e la sospensione dell’erogazione del gas - spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera - I lavori sono andati avanti a lungo ed è stato necessario effettuare uno scavo per la verifica e il ripristino anche della tubazione interrata”. L’intervento è stato ultimato stamattina: la presa del gas è stata rifatta nelle parti danneggiate e lo scavo è stato ripristinato provvisoriamente con binder, in attesa di realizzarne il ripristino definitivo con tappetino d’usura.

