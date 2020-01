incidente

Incidente blocca la Palermo-Catania

Traffico in tilt e lunghe code a causa di un incidente: tir uscito fuori strada.

14/01/2020

Traffico in tilt e lunghe code a causa di un incidente autonomo verificatosi sulla strada provinciale 19. Un tir adibito al servizio di trasporto rifiuti, è uscito fuori strada nel percorrere una curva. Il mezzo, per via, stando alle prime informazioni, di un malore dell'autista, è finito dentro un dislivello a margine della carreggiata.

A causa dell'incidente, nelle ultime ore, si sono create lunghe code di camion sulla strada tra Santa Caterina e Resuttano. Si tratta di uno degli effetti della chiusura, ai mezzi pesanti di oltre 3,5 tonnellate, dell’autostrada A19 nel tratto Resuttano-Ponte Cinque Archi a causa del pericolo crollo del viadotto Cannatello.

Sul posto i vigili del fuoco a lavoro per rimettere il tir in carreggiata, insieme al personale Anas e gli agenti della polizia stradale per ristabilire la regolare circolazione.

