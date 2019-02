incidente stradale

Incidente grave a Palermo in zona corso Calatafimi

Grave incidente questa mattina all'incrocio tra via Nave e via Riserva Reale, in zona corso Calatafimi alta a Palermo.

Pubblicata il: 06/02/2019

Grave incidente questa mattina all'incrocio tra via Nave e via Riserva Reale, in zona corso Calatafimi alta a Palermo. Tre auto sono rimaste coinvolte, due i feriti gravi, trasportati all'ospedale Ingrassia.

Uno di loro era rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'auto. Sul posto sono arrivate due ambulanze per trasportare i feriti in ospedale.

Inizialmente sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha gestito l'emergenza. Poco dopo anche una pattuglia di agenti dell'infortunistica stradale per effettuare i rilievi e gestire il traffico in zona.

