incidente stradale

Incidente grave a Villabate, giovane in prognosi riservata

Scontro tra un'auto e una moto ieri sera a Villabate. Un forte impatto nel quale Ŕ rimasto ferito un giovane.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/01/2019 - 14:14:43 Letto 400 volte

Scontro tra un'auto e una moto ieri sera a Villabate. Un forte impatto nel quale è rimasto ferito un giovane che era a bordo del suo scooter mentre procedeva nei pressi dello svincolo di Villabate.

Sul luogo dell'incidente, a pochi passi dal supermercato Conad, sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Il giovane è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al Civico di Palermo, dove è attualmente ricoverato. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se è costantemente tenuto sotto osservazione dai sanitari dell'ospedale. Le indagini dovranno stabilire quale sia stata la dinamica dell’incidente.

Il traffico nei pressi dello svincolo dell'autostrada di Villabate ha subito rallentamenti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!