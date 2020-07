incidente

Incidente grave in via Perez, coinvolte sei auto

Un incidente in via Perez ha coinvolto sei auto, alcune in sosta.

Un boato che ha squarciato il silenzio di via Perez, una traversa di Via Oreto a Palermo. Un incidente che ha coinvolto sei auto, alcune in sosta. Lo scontro, scaturito da una mancata precedenza, ha causato due feriti. Per un uomo di 47 anni, è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Le tre auto coinvolte nell'impatto sono finite contro le altre vetture parcheggiate, danneggiando anche una cassetta della luce che ha lasciato diverse case senza corrente elettrica.

Il rocambolesco incidente ha “svegliato” molti residenti che si sono riversati per strada come si vede anche da queste immagini. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e gli agenti della polizia municipale, che dovranno chiarire la dinamica e accertare le responsabilità. Pezzi di vetro di vetture, anche sangue a terra, la notte di via Perez è stata sconvolta da un incidente che poteva anche avere conseguenze ancora più gravi.

