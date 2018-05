incidente stradale

Incidente in autostrada a Carini, circa 5 km di code in direzione Palermo **VIDEO**

L'impatto, che avrebbe coinvolto un'auto, una moto e un mezzo pesante, ha paralizzato la viabilità in direzione del capoluogo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2018 - 12:10:09 Letto 618 volte

Autostrada A29 messa in ginocchio da un incidente stradale all'altezza dello svincolo di Carini, in direzione Palermo. Il traffico si è immediatamente paralizzato, provocando interminabili code e rallentamenti per chi cerca di raggiungere il capoluogo sulla Palermo-Mazara del Vallo. Bloccata anche la corsia opposta allo scontro, dove i curiosi rallentano la circolazione.

Secondo le prime informazioni sono rimasti coinvolti un’auto, una moto e un mezzo pesante, e il bilancio sarebbe di tre feriti, che però non sarebbero gravi. Ad avere la peggio è sicuramente la viabilità: si tratterebbe di ben 5 chilometri di code, forse destinati ad aumentare.

Sul posto anche gli operai dell’Anas. A causa dell'incidente, avvenuto al km 6+600, le auto sono costrette ad uscire allo svincolo di Carini al km 7+300 per raggiungere Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!