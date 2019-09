incidente stradale

Incidente in Piemonte, muore un palermitano

L'impatto è stato tremendo: è praticamente morto sul colpo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2019 - 16:59:13 Letto 402 volte

Tragedia in Piemonte questa mattina, dove un ragazzo, Tarcisio Calì, 29 anni, è morto sulla provinciale Volpiano-Leini. Il giovane era residente a Torino, dove si era trasferito da anni, prima per i suoi studi e poi per il lavoro, ma era originario di Palermo. E’ deceduto alle 8 in un incidente in sella alla sua motocicletta. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava sulla moto quando si sarebbe scontrato frontalmente contro un camion.

L’impatto è stato fatale. Il giovane è sbalzato dalla sella, l'impatto tremendo: è praticamente morto sul colpo. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri della locale Compagnia, prontamente intervenuti sul posto insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Chivasso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Volpiano e Torino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!