Grave incidente ieri pomeriggio in via Castellana.

Grave incidente ieri pomeriggio in via Castellana, all’altezza di via Leonardo da Vinci, dove si sono scontrate una Smart e una Vespa. Ad avere la peggio sono state due donne che erano in sella allo scooter: dopo essere state scaraventate a terra, sono state soccorse e condotte in ospedale in codice rosso. La più grave ha una ferita alla gamba, una al braccio ed escoriazioni alla testa. Sul parabrezza dell’auto che le ha investite sono state ritrovate diverse bottiglie di birra vuote.

Le due donne, istruttrici della palestra “Malù club”, erano appena uscite dalla palestra quando è avvenuto l'impatto. A dare l'allarme sono stati gli allievi e i colleghi, che erano con loro fino a pochi minuti prima.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate prima una pattuglia della sezione Viabilità della polizia municipale, per disciplinare il traffico mentre si formavano code e rallentamenti, e poi i vigili dell’Infortunistica per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

