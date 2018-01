incidente

Incidente in via Crispi: perde il controllo dell'auto e coinvolge uno scooter

Incidente stamattina in via Crispi.

Pubblicata il: 29/01/2018 - 14:08:46

Incidente stamattina in via Crispi. L’impatto è avvenuto all’altezza di piazza Tredici Vittime, intorno alle 12.30, nella carreggiata in direzione del porto. Un’auto si è ribaltata e due persone sono rimaste ferite: si tratta del conducente della Fiat Panda che si è ribaltata e un giovane che viaggiava su uno scooter Honda Sh. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso di Buccheri La Ferla.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo alla guida della Panda avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore per poi urtare contro un’auto in sosta. A rimanere coinvolto è stato anche il giovane che viaggiava in sella alla sua moto. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Il traffico nella zona è andato in tilt.

