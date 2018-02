incidente stradale

Incidente in via della Resurrezione: motoape si scontra con un'auto e si ribalta

Incidente ieri in viale della Resurrezione...

Incidente ieri in viale della Resurrezione, dove è avvenuto uno scontro tra una Smart e una motoape che si è ribaltata. Feriti il conducente della motoape e il passeggero che sedeva al suo fianco. Illeso il conducente dell’auto.

Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli, che provenivano da direzioni diverse, si sarebbero scontrati in prossimità dell’incrocio con via Duca degli Abruzzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti a Villa Sofia, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

