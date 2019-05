incidente stradale

Incidente in via Libertà, investita una donna

A scontrarsi un taxi ed una vettura.

16/05/2019

Paura per un incidente in via Libertà angolo via Siracusa a Palermo. A scontrarsi un taxi ed una vettura. A causa dell’impatto il conducente del mezzo ha perso il controllo ed è finito su marciapiede all’altezza del passaggio pedonale.

Una donna L.M. R. è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia. Anche il conducente del taxi è rimasto ferito ed è stato trasporto all’ospedale Policlinico.

